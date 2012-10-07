Сьогодні повз Землю пролетить астероїд

Астероїд завбільшки приблизно 50 м пролетить по сусідству із Землею увечері в неділю, повідомляє сайт обсерваторії ISON-NM.

Новий астероїд, що наближається до Землі, було відкрито на приватній обсерваторії Тенагра (США, штат Арізона).

Допоки відкриття не підтверджено іншими обсерваторіями, об'єкт носить тимчасове позначення TCT501. Діаметр цього небесного тіла оцінюється в 25-50 метрів.

В неділю астероїд пролетить на мінімальній відстані від Землі в 256,5 тис. км від Землі - близько 0,6 відстані до Місяця.

Наразі об'єкт має яскравість 16 зоряної величини, астрономи розраховують провести фотометричні спостереження об'єкту, що дозволить, зокрема, визначити період його обертання, зазначає РІА Новости.