Президент Єгипту не виконав «Програму 100 днів» і визнав це

Як передає РІА «Новости», М.Мурсі, який переміг на перших демократичних виборах у Єгипті, склав президентську присягу 30 червня 2012 року. У понеділок закінчується 100 днів із моменту вступу М.Мурсі на посаду Президента країни.

На початку липня новий глава Єгипту виступив із "Програмою 100 днів", що включає понад 60 пунктів, які він обіцяв виконати саме до цієї дати. Всі свої наміри єгипетський лідер розділив на п'ять блоків проблем, що мають для єгиптян найпринциповіше значення. П'ять основних напрямків внутрішньої політики нового Президента включають наведення чистоти на міських вулицях, організацію руху автотранспорту, забезпечення населення хлібом і пальним, відновлення внутрішньої безпеки.

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"Намічена програма частково не виконана, але я беру всю відповідальність за це недопрацювання особисто на себе", - сказав М.Мурсі, звертаючись до єгиптян із нагоди 39-ї річниці "Жовтневої війни" 1973 року.

У сфері забезпечення чистоти, за переконанням Президента, програма виконана на 40%. М.Мурсі повідомив, що за минулі 100 днів, лише зі столиці країни - Каїра, було вивезено понад 600 тисяч тонн сміття, з другого за величиною міста країни - Александрії - близько 200 тисяч тонн, з інших крупних міст в єгипетських провінціях - понад 350 тисяч тонн.

На 80% Президенту вдалося виконати обіцянки у галузі організації виробництва й розподілу єгипетського хлібного коржа. За цей час, за словами М.Мурсі, на підтримку в цій сфері з держбюджету було виділено понад два мільярди доларів.

У забезпеченні населення газом, який використовується населенням провінцій практично повсюдно для опалення й приготування їжі, план Президента виконано на 80%; 60-процентного результату вдалося досягти у впорядкуванні руху автотранспорту.

М.Мурсі зазначив, що у галузі відновлення безпеки в країні за минулі три з невеликим місяця було виконано 70% пунктів, які він включив до "Програми 100 днів". Глава держави приділив особливу увагу масштабній антитерористичній кампанії, яку наразі проводять єгипетська армія і МВС на Синайському півострові. "Сили безпеки вже затримали 75% екстремістів, які розшукувалися на Синаї, але операція буде продовжена до тих пір, доки на півострові безпека й стабільність не будуть відновлені повністю", - запевнив Президент Єгипту.