У Єгипті звільнили п'ятсот генералів скопом

Майже п'ятсот генералів внутрішніх військ Єгипту звільнено з МВС, 3,8 тисячі вищих офіцерів переміщено на інші посади, повідомив в неділю глава єгипетського МВС Мухаммед Ібрагим.

Як передає РІА Новости, за словами міністра, 529 генералів продовжать службу в МВС.

«В рамках політики змін в міністерстві 454 генерали внутрішніх військ з різних причин завершили службу, а 3,8 тисячі вищих офіцерів відомства переведено на інші посади», - сказав глава відомства.

Замінено, зокрема, шість заступників міністра, і керівників департаментів безпеки в шести єгипетських провінціях.

М.Ібрагим пояснив, що нинішня кампанія перестановок в міністерстві - найширокомасштабніша в історії єгипетського МВС.

«Президент Мухаммед Мурсі лише ознайомився з планами міністерства щодо скорочення і проглянув списки перестановок офіцерського складу, але ніяким чином не втручався в сам процес змін у відомстві», - запевнив керівник МВС.

Він також спростував інформацію, що оголошена кілька місяців тому кампанія перестановок і замін в міністерстві кілька разів відкладалася через те, що глава держави і керівництво ісламського руху «Брати-мусульмани», до якої до обрання президентом країни належав М.Мурсі, нібито кілька разів не погоджувалися з представленими пропозиціями міністра.

«Нинішні перестановки пов'язані виключно з необхідністю підвищити ефективність діяльності всіх підрозділів, що входять до МВС», - підкреслив міністр внутрішніх справ Єгипту.