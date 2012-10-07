У Судані розбився літак ВПС із 20 військовослужбовцями на борту
13:07, 07 жовтня 2012Світ
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Літак ВПС Судану розбився в сільських районах на захід від столиці країни Хартума.
Як повідомляє Газета.ру, на борту повітряного судна перебували 20 військовослужбовців. Про точне число загиблих поки не повідомляється.
«Деякі з них загинули, деякі зазнали поранень», – сказав офіційний представник військового командування Судану Ас-Савармі Халіда.
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