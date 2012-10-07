У Судані розбився літак ВПС із 20 військовослужбовцями на борту

Як повідомляє Газета.ру, на борту повітряного судна перебували 20 військовослужбовців. Про точне число загиблих поки не повідомляється.

«Деякі з них загинули, деякі зазнали поранень», – сказав офіційний представник військового командування Судану Ас-Савармі Халіда.