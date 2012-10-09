У Грузії пройшов другий раунд переговорів щодо передачі влади

Як повідомив журналістам депутат парламенту Павле Кублашвілі - представник переможеної партії "Єдиний національний рух", найближчим часом очікується зустріч президента Саакашвілі з Б.Іванішвілі, хоча в якому форматі вона відбудеться, ще невідомо.

"Сьогоднішня зустріч сторін була дуже важливою, оскільки "Грузинська мрія" вже назвала своїх кандидатів у міністри. Виходячи з цього, процеси, які почнуться в найближчі дні, будуть важливими.

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Я хочу підкреслити, що на жодному рівні не відбувається призначення або подання якої-небудь кандидатури. Йде робоча процедура на рівні комунікації та обміну інформацією між діючими міністрами та кандидатами на міністерські пости", - сказав П.Кублашвілі.

До затвердження уряду новим парламентом рішення приймаються колишньою владою, наголошує РосБізнесКонсалінг.