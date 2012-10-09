Новий президент Єгипту помилував усіх політв'язнів
09:18, 09 жовтня 2012Світ
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Президент Єгипту Мухаммед Мурсі амністував усіх заарештованих під час народного повстання минулого року, яке призвело до повалення Хосні Мубарака.
Мухаммед Мурсі святкує 100 днів президентства
Про це повідомляє euronews.
Як прогнозується, це рішення торкнеться кількох тисяч людей, котрі наразі перебувають в тюрмі або очікують суду.
Так новий президент відзначає 100 днів свого президенства.
Помилування поширюється на всіх заарештованих з 25 січня 2011 року (першого дня революції) до кінця червня цього року (дата вступу Мурсі на посаду). Імена помилуваних мають оприлюднити протягом місяця.
Єдиним винятком із загального помилування будуть ті, кому висунули звинувачення у вбивстві (колишнього президента Мубарака визнали винним у смерті протестуючих).
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