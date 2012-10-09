Нова влада у Грузії заявляє, що країна обов'язково стане членом НАТО

Як передає ІА «Новини Грузії», після зустрічі з Президентом Грузії Б.Іванішвілі заявив про збіг думок щодо зовнішньої політики, в питаннях подальшого зближення Грузії з НАТО і ЄС.

"У цьому плані у нас збіг думок. Наша стратегія - європейська і євроатлантична інтеграція", - сказав Б.Іванішвілі журналістам, наголосивши, що через деякий час Грузія обов'язково стане членом НАТО.

Б.Іванішвілі не конкретизував, які теми, крім зовнішньої політики, обговорювалися на переговорах.

Зустріч М.Саакашвілі з Б.Іванішвілі відбулася в рамках процесу мирної передачі влади після перемоги "Грузинської мрії" на парламентських виборах.

Коментуючи сам факт переговорів з М.Саакашвілі, лідер "Грузинської мрії" заявив, що "ця зустріч продемонструвала те, що ми - культурна нація". Б.Іванішвілі ще раз заявив, що зміни влади в Грузії коаліції вдалося добитися мирним демократичним шляхом, "гідно відповідаючи на негідну поведінку опонентів".

До сьогоднішнього раунду переговорів у Тбілісі відбулися дві зустрічі робочих груп представників "Грузинської мрії" і "Єдиного національного руху", який вже оголосив про свій перехід в опозицію після початку роботи нового парламенту. Напередодні Б.Іванішвілі оголосив список кандидатів на пости міністрів у новому уряді. З вівторка, 9 жовтня, у всіх державних відомствах як спостерігачі почали працювати представники "Грузинської мрії".

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Грузії відбулися 1 жовтня 2012 року. Згідно з офіційними результатами виборів, коаліція «Грузинська мрія» одержує, щонайменше, 83 зі 150 місць в парламенті.

Партія «Єдиний національний рух» Президента М.Саакашвілі, яка домінувала в парламенті впродовж останніх восьми років, тепер переходить в опозицію.

Б.Іванішвілі заявив після перемоги, що прагне покращити відносини Грузії з сусідньою Росією, а також має намір продовжити інтеграцію Грузії в НАТО і Європейський Союз.