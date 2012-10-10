Каталонії заборонили референдум щодо незалежності від Іспанії

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Проект відповідного документа внесла на розгляд депутатів регіональна каталонська партія, однак проти нього проголосували як правлячі консерватори, так і опозиціонери з Соціалістичної партії.

Жителі Каталонії виступили за проведення такого референдуму в кінці вересня, проте через протидію центральної влади голосування не відбулося.

Каталонія - один із найуспішніших регіонів Іспанії, що має власну культуру, мову і традиції. Однак через економічну політику Мадрида він, як і інші іспанські території, опинився в глибокій кризі.

У липні 2010 року на вулиці Барселони - головного міста регіону - вийшли більше мільйона людей, які зажадали самовизначення для свого краю. Ця маніфестація викликала різке засудження в Мадриді, де каталонську незалежність назвали "неконституційною".

Каталонія була незалежною країною до 1714 року, проте в ході війни проти іспанської монархії була захоплена і приєднана до королівства. Пізніше каталонці не раз намагалися домогтися більшого ступеня автономії від Мадрида, однак ці спроби щоразу припинялися.