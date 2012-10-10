Нова влада Грузії хоче змінити конституцію і звільнити частину засуджених

Як повідомив сьогодні один з лідерів коаліції, кандидат на посаду голови парламенту Давид Усупашвілі, буде створена комісія з розробки проекту конституції, щоб основний закон «не було потреби більше змінювати залежно від чиєїсь забаганки», - цитує Усупашвілі Радіо Свобода.

За словами Усупашвілі, нинішня редакція конституції , яка діє від жовтня 2010 року, «не відповідає чинним у світі стандартам».

Сьогодні ж «Грузинська мрія» заявила про те, що розпочинає роботу над законопроектом про амністію. За словами представника коаліції Вахтанґа Хмаладзе, у Грузії «частина вироків у кримінальних справах винесена незаконно», що веде до порушення прав засуджених. За словами Хмаладзе, закон про амністію може бути ухвалений уже до кінця цього року.