Нова влада Грузії хоче змінити конституцію і звільнити частину засуджених

21:54, 10 жовтня 2012
Світ
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Представники політичної коаліції «Грузинська мрія», яка перемогла на виборах до парламенту Грузії 1 жовтня і формує новий уряд, заявляють про наміри змінити конституцію країни.

Грузію чекають зміни конституції

Як повідомив сьогодні один з лідерів коаліції, кандидат на посаду голови парламенту Давид Усупашвілі, буде створена комісія з розробки проекту конституції, щоб основний закон «не було потреби більше змінювати  залежно від чиєїсь забаганки», - цитує Усупашвілі Радіо Свобода. 

За словами Усупашвілі, нинішня редакція конституції , яка діє від жовтня 2010 року, «не відповідає чинним у світі стандартам».

Сьогодні ж «Грузинська мрія» заявила про те, що розпочинає роботу над законопроектом про амністію. За словами представника коаліції Вахтанґа Хмаладзе, у Грузії «частина вироків у кримінальних справах винесена незаконно», що веде до порушення прав засуджених. За словами Хмаладзе, закон про амністію може бути ухвалений уже до кінця цього року.

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