Греція відмовляється виселяти жителів островів заради економії

Про це повідомив міністр торговельного флоту країни Костіс Мусуруліс, виступаючи на зустрічі з представниками судновласників, передає Associated Press з посиланням на джерело в оточенні міністра.

За словами джерела, К.Мусуруліс зазначив, що його міністерство відмовилося вести такі переговори: "Питання не підлягає обговоренню", - нібито наголосив міністр.

Міністерство торгівлі Греції, натомість, виступило зі спростуванням, вказавши, що "трійка ніколи не висувала вимог про виселення мешканців з грецької території".

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За непідтвердженими даними, кредитори Греції пропонувала Афінам евакуювати жителів островів у рамках політики бюджетної економії. Звільнивши малозаселену землю, можна скасувати ряд хронічно збиткових рейсів. У списку нібито фігурували 23 острови, кожен з яких з населенням менше 150 осіб.

Нині Греція проводить широку програму приватизації. Афіни мають намір за рахунок продажу власності до 2015 року поповнити національний бюджет на $ 24.5 млрд. Разом з тим, попит на грецькі активи невеликий: інвестори побоюються виходу країни із зони євро, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.