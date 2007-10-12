Сьогодні назвуть лауреата Нобелівської премії миру

Сьогодні в столиці Норвегії буде оголошений лауреат Нобелівської премії миру 2007 року.

Як передає NEWS.ru, ім`я переможця стане відоме о 12.00 за київським часом.

На здобуття Нобелівської премії миру цього року всього висунуто 181 кандидат, з них - 135 приватних осіб і 46 організацій. Минулого року на неї претендував 191 кандидат. Рекордна ж кількість номінантов - 199 - була висунута в 2005 році. За традицією Норвезький Нобелівський комітет не повідомляє нічого ні про самих претендентів на премію, ні про тих, хто їх висунув.

Тим часом, більшість аналітиків сходиться на думці, що премія, швидше за все, буде присуджена за боротьбу із зміною клімату. І тут головними фаворитами вважаються колишній віце-президент США Альберт ГОР, що взяв участь у створення документального фільму про проблему глобально потепління "Незручна правда" (фільм одержав премію "Оскар"), а також канадська захисниця навколишнього середовища Шейла УОТТ-КЛОТЬЄ.

Тим часом, ряд експертів вважає, що присудження премії А.ГОРУ може стати рішенням, що надмірно політизується, і в зв`язку з цим не виключають, що лауреатом стане Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), в яку входять вчені, які консультують ООН і надають в організацію доповіді з проблем зміни клімату.

Лауреатом також може стати колишній президент Фінляндії Марті АХТІСААРІ, який впродовж останніх двох років вважався головним претендентом на отримання Нобелівської премії миру. М.АХТІСААРІ виступав посередником на переговорах між урядом Індонезії і рухом сепаратистів "Вільний Ачех", які завершилися підписанням в серпні 2005 року мирної угоди між сторонами. Ця угода відкрила шлях до мирного врегулювання 30-річного озброєного конфлікту в провінції, що забрала життя близько 15 тисяч людей.

Серед інших можливих володарів премії називають китайську правозахисницю Ребію КАДІР і в`єтнамського дисидента - ченця ТХІЧ Кванг До.

Водночас, за даними букмекерів, головними фаворитами вважаються А.ГОР, полька Ірена СЕНДЛЕР, що врятувала в роки Другої Світової війни 2,5 тисяч євреїв від Холокоста, а також керівник МГЕЗК Раджендр ПАШАУРІ і Ш.УОТТ-КЛОТЬЄ. Такі дані наводить один з авторитетних букмекерських сайтів.

Володар премії одержить 10 млн. шведських крон (більше 1,5 млн. доларів США). Вручення золотої медалі і диплома за традицією відбудеться 10 грудня в міській ратуші норвезької столиці.

Нобелівська премія миру присуджується з 1901 року. Лауреатами премії 2006 року стали економіст з Бангладеш Мухаммед ЮНУС, що заснував "Грамін бенк". Премія була присуджена за "зусилля у створенні основ для соціального і економічного розвитку".