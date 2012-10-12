Туреччина підтягла танки і артилерію до кордону з Сирією

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

У прикордонні райони направлено близько 60 танків, уздовж кордону з Сирією зараз знаходяться не менш як 250 одиниць бронетехніки, а також гаубиці з дальністю стрільби 40 кілометрів, пише газета "Хюррієт". Разом з сухопутним угрупованням значно укріплена і авіація, яка базується в регіоні.

Видання відзначає, що рішення про посилення армійського угруповання було ухвалене після надання 4 жовтня парламентом Туреччини мандата уряду на проведення транскордонних військових операцій, зокрема щодо Сирії.

Заходи було вжито турецькими властями у зв'язку з інцидентом на кордоні з Сирією 3 жовтня, коли випущені з її території артилерійські снаряди вибухнули у повіті Акчакал на південному сході Туреччини. У результаті події загинули п'ять осіб, 11 отримали поранення. У відповідь на обстріл Туреччина завдала ударів по району на суміжній території, звідки вівся вогонь. У наступні дні турецька армія неодноразово відкривала у відповідь вогонь після падіння з Сирії інших снарядів.