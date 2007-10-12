Європарламент підтримав угоду з США про “відкрите небо”

Європейський парламент на своєму засіданні 11 жовтня підтримав угоду з США про “відкрите небо”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, за проголосували 513 депутатів, проти – 15, утрималися – 35.

Як повідомляв УНІАН, угода була підписана на самміті ЄС-США 30 квітня цього року. Рада міністрів ЄС підтримала підписання угоди своїм рішення 30 березня цього року.

Угода, зокрема, передбачає можливість для європейських літаків здійснювати польоти не лише між країнами Євросоюзу і США, а також між третіми країнами і США, можливість американським авіакомпаніям здійснювати перельоти всередині ЄС, а європейським – всередині США, право на інвестування в американські авіакомпаніями європейськими інвесторами.