Нобелівську премію миру розділили Альберт Гор і група ООН
12:26, 12 жовтня 2007Світ
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Премія - 1,5 млн. доларів
|Альберт Гор
Як передає Рейтер, Нобелівський комітет Норвегії, який традиційно присуджує премію в цій номінації, вибрав А.ГОРА і IPCC із 181 кандидата.
Комітет відзначає той факт, що колишній віце-президент США і IPCC постійно порушують проблему ризику зміни світового клімату, привертаючи до неї увагу широких шарів суспільства.
Премію - 1,5 млн. доларів США - буде поділено між лауреатами.
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