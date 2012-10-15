Сьогодні вручать останню в цьому році Нобелівську премію

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», одним з кандидатів є професор економіки і фінансів Єльського університету Роберт Шиллер. Саме він свого часу дав точний прогноз, передбачивши крах американського ринку нерухомості. Премію професорові можуть вручити за новаторський внесок у теорію волатильності фінансових ринків і динаміки цін на активи.

Серед інших кандидатів на отримання Нобелівської премії - професор фінансів у технологічному університеті Массачусетсу Стівен Росс. Його можуть відзначити за внесок в теорію утворення цін та інші досягнення у галузі фінансів.

У числі претендентів - економісти Оксфордського і Принстонського університетів Ентоні Аткінсон та Енгус Дітон. Їх можуть нагородити за роботу про доходи, споживання і благополуччя.

Більшість букмекерів ставлять на Р.Шиллера.

Премія з економіки, на відміну від інших Нобелівських нагород, не є спадщиною Альфреда Нобеля. Її в 1969 році заснував банк Швеції на згадку про знаменитого шведського ученого. Найчастіше – 47 разів премію з економіки одержували американці.

Вручення Нобелівських премій відбудеться 10 грудня в Стокгольмі. А лауреата премії миру – цього року ним став Євросоюз - нагородять в Осло.

Торік Нобелівську премію з економіки одержали американці Томас Сарджент і Крістофер Сімс. Їх відзначили за емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв'язків в макроекономіці.