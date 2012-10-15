ЗМІ: Сирія не буде пропускати турецьких паломників до Мекки

У сирійському МЗС пояснили, що це є "вимушеним кроком" у зв'язку з діями турецької влади, і висловили жаль з приводу того, що дії Анкари "спрямовані на подальшу ескалацію напруженості в двосторонніх відносинах", пише Комерсант-Україна.

Під цим розуміють інцидент з пасажирським лайнером А320 "Сірійських авіаліній", який винищувачі турецьких ВПС примусили до посадки в Анкарі, заявивши про перевезення на його борту російського військового обладнання.

На думку експертів, Дамаск вибрав зручний час для заборони турецьким цивільним літакам використовувати повітряний простір Сирії. Через тиждень починається хадж до Мекки, що у Саудівській Аравії, а один з найкоротших маршрутів для десятків тисяч турецьких прочан пролягає якраз через Сирію. Через громадянську війну в цій країні наземний шлях втратив актуальність ще минулого року. Тепер турки втратили і повітряний коридор.

Багато експертів вважають, що обмін недружніми актами неминуче призведе Туреччину і Сирію до збройного конфлікту.