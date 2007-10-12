Лукашенко переживає, що Путін веде Росію до КПРС

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що його насторожує тенденція формування в Росії культу особи Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ЛУКАШЕНКО висловив сьогодні в Мінську на прес-конференції для російських ЗМІ.

«Я дуже переживаю, щоб Росія не скотилась у радянські часи, коли всі схоплювались, кричали: «Слава КПРС!» і «Ура!». А коли я подивився деякі епізоди недавнього з`їзду "Єдиної Росії", у мене виникли такі побоювання", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Глава Білоруської держави відзначив, що в Білорусі ніде, окрім кабінетів у державних установах, немає портретів Президента чи будь-якої «заздоровниці» на його честь. «Мені потрібно багато часу, аби припинити будь-які спроби подібного звеличення глави держави. Я завжди говорив: от коли я не буду Президентом, тоді ви зможете мене хвалити, скільки хочете. А оспівувати чинного главу держави - це нещиро, це брехня», - вважає він.

«Давати оцінку тому, що В.ПУТІН очолив «Єдину Росію», я не буду, оскільки не знаю, для чого він це зробив. Я особисто супротивник будь-яких таємних комбінацій і виступаю за відкриту політику. Я шляхом якихось хитромудрих комбінацій ніколи не проштовхуватиму когось у владу. З народом я завжди дію гранично чесно і відверто, оскільки не хочу, аби, коли я перестану бути Президентом, мене народ закидав палицями», - додав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі також повідомив, що є прихильником мажоритарної системи проведення парламентських виборів. «Я вважаю, що в кожному окрузі повинен бути конкретний депутат, відповідальний перед своїми виборцями. А списки такої можливості не дають. Виборчі списки створюють певну дезінформацію - адже російські громадяни, наприклад, голосуватимуть не за «Єдину Росію», а за ПУТІНА. І взагалі, я глибоко переконаний, що Президент має бути по-справжньому безпартійним", - додав він.