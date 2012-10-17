Екс-глава Моссада - у важкому стані після пересадки печінки в Білорусі

09:57, 17 жовтня 2012
Світ
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Колишній керівник ізраїльської зовнішньої розвідки "Моссад" Мєїр Даган знаходиться в "важкому, але стабільному" стані після пересадки печінки, яку йому зробили в Білорусі.

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Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "Гаарец".

Видання стверджує, що у Дагана почалися післяопераційні ускладнення.

Про трансплантацію одному з колишніх керівників "Моссада" напередодні повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко, додавши, що від проведення операції відмовилися американські та шведські фахівці.

Ім'я пацієнта ні він, ні лікарі не назвали. Хворого в середу ідентифікувала ізраїльська преса.

Даган очолював спецслужбу в 2002-2011 роках і передав свій пост нинішньому директору "Моссада" Таміру Пардо.

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