Екс-глава Моссада - у важкому стані після пересадки печінки в Білорусі
09:57, 17 жовтня 2012Світ
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Колишній керівник ізраїльської зовнішньої розвідки "Моссад" Мєїр Даган знаходиться в "важкому, але стабільному" стані після пересадки печінки, яку йому зробили в Білорусі.
У Дагана - післяопераційні ускладнення
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "Гаарец".
Видання стверджує, що у Дагана почалися післяопераційні ускладнення.
Про трансплантацію одному з колишніх керівників "Моссада" напередодні повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко, додавши, що від проведення операції відмовилися американські та шведські фахівці.
Ім'я пацієнта ні він, ні лікарі не назвали. Хворого в середу ідентифікувала ізраїльська преса.
Даган очолював спецслужбу в 2002-2011 роках і передав свій пост нинішньому директору "Моссада" Таміру Пардо.
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