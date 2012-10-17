Саакашвілі каже, що Путін рано зрадів перемозі «Грузинської мрії»

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Саакашвілі заявив сьогодні, виступаючи на 21-му Конгресі Європейської народної партії (ЄНП) в Брюсселі.

Президент Грузії зазначив, що його російський колега багато коментував результати останніх виборів у Грузії і висловлював ними своє задоволення.

“Що я хотів би сказати... можливо, його задоволення було передчасним, тому що коли уряд змінюється в результаті демократичних виборів, то це не може бути чимось гарним для того, хто встановлює авторитарний режим”, - сказав М.Саакашвілі.

Його фраза викликала оплески в залі засідання Конгресу.

Разом з тим грузинський Президент зазначив, що для того, аби бути остаточно впевненим у тому, що грузинська демократія розвивається у правильному напрямку, потрібно пережити “ще пару демократичних виборів”.

М.Саакашвілі пояснив це тим, що інколи люди, які перемагають у чесних виборах, “забувають про це”.

Як повідомляв УНІАН, в результаті парламентських виборів, що відбулися 1 жовтня, перемогу отримала проросійська коаліція “Грузинська мрія”, яка формуватиме новий уряд Грузії. Президент М.Саакашвілі визнав поразку своєї партії на виборах.