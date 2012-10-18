Греція знову страйкує: скасовано десятки авіарейсів

Десятки рейсів скасовані в Греції в четвер через тригодинний страйк авіадиспетчерів в рамках загального страйку. Диспетчери страйкують з 10 до 13 години за місцевим часом, на цей час скасовані всі пасажирські авіарейси, повідомляє РІА Новости.

За інформацією афінського міжнародного аеропорту "Елефтеріос Венізелос", скасовані 23 прибуваючі рейси та 23 вильоти. По всій країні місцева авіакомпанія Aegean Airlines скасувала 12 рейсів і перенесла ще 20, інша грецька авіакомпанія Olympic Air скасувала 34 рейси і перенесла 44, а міжнародна ЕasyJet перенесла 18 рейсів. Це все зачепить також низку інших чартерних рейсів.

У зв'язку зі страйком у країні також припинено поромне і залізничне сполучення. В Афінах не ходять тролейбуси, таксі та приміські електрички, а метро та автобуси почнуть роботу з 9.00 ранку за місцевим часом. По всій країні закриті державні установи, школи та університети, банки, деякі магазини. Туристи через страйки не зможуть відвідати музеї та археологічні пам'ятки. У центрі Афін очікуються масові протести проти заходів економії, які має намір прийняти уряд в обмін на черговий транш кредитів ЄС і МВФ.