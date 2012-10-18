Суд заарештував помічника Удальцова

Басманний суд Москви в четвер санкціонував арешт помічника координатора "Лівого фронту" Сергія Удальцова Костянтина Лебедєва, який звинувачується в підготовці масових заворушень, повідомляє РІА "Новости".

Удальцова і його помічника Лебедєва в середу допитували в якості підозрюваних у справі про підготовку до організації масових заворушень. Місцезнаходження третього фігуранта справи - помічника депутата Держдуми Іллі Пономарьова Леоніда Развозжаева - слідство поки встановити не змогло. Удальцову обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, а Лебедєва затримали до 16 грудня.

Діяльністю Удальцова, Лебедєва та Развозжаева СК пильно зацікавився після виходу на телеканалі НТВ фільму "Анатомія протесту-2". Автори стрічки стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади в РФ на гроші з-за кордону. Зокрема, було показано відео, на якому Удальцов і його соратники нібито розмовляють з головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе.