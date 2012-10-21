У Кутаїсі сьогодні розпочне роботу новий парламент Грузії.

Як повідомляє радіо «Свобода», за підсумками виборів, що відбулися 1 жовтня, більшість у парламенті одержала опозиційна коаліція "Грузинська мрія" на чолі з Бідзіною Іванішвілі. У неї - 85 мандатів, у прихильників Президента Михайла Саакашвілі з "Єдиного національного руху" - 65 місць.

Інші партії в парламенті не представлені.

На першому засіданні, як очікується, виступить М.Саакашвілі, після чого депутати оберуть спікера. Планується, що ним стане представник "Грузинської мрії" Давид Усупашвілі.

Наступного тижня депутати затвердять кандидатуру нового прем'єр-міністра. На цей пост офіційно запропоновано лідера "Грузинської мрії" Б.Іванішвілі.