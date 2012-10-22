Мальта «сватає» міністра закордонних справ на посаду комісара ЄС

11:36, 22 жовтня 2012
Світ
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Мальта пропонує призначити на посаду комісара ЄС міністра закордонних справ Тоніо Борга.

Кандидатуру Борга ще мають схвалити

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, він має замінити Джона Даллі, який змушений був піти у відставку через корупційний скандал.

У випадку схвалення кандидатури Т.Борга депутатами Європарламенту він працюватиме на цій посаді до 2014 року.

55-річний Т.Борг очолював Міністерство закордонних справ Мальти з березня 2008 року.

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