Добрий президент Бердимухамедов помилував 2 тисячі в’язнів

Як повідомляє радіо «Свобода», у телезверненні глава держави заявив, що такий крок пов’язаний із 21-ю річницею незалежності Туркменистану, яка відзначатиметься 27 жовтня.

Попередник Ґ.Бердимухамедова Сапармурат Ніязов видавав укази про помилування один раз на рік – під час святкування священного для мусульман місяця Рамадан.

Нинішній Президент видає такі укази по кілька разів на рік, зазвичай, напередодні державних свят.