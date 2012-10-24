Добрий президент Бердимухамедов помилував 2 тисячі в’язнів
12:48, 24 жовтня 2012Світ
536 0
Президент Туркменистану Ґурбанґули Бердимухамедов підписав документ, який передбачає амністію для двох тисяч ув’язнених.
Бердимухамедов проводить амністії по кілька разів на рік
Як повідомляє радіо «Свобода», у телезверненні глава держави заявив, що такий крок пов’язаний із 21-ю річницею незалежності Туркменистану, яка відзначатиметься 27 жовтня.
Попередник Ґ.Бердимухамедова Сапармурат Ніязов видавав укази про помилування один раз на рік – під час святкування священного для мусульман місяця Рамадан.
Нинішній Президент видає такі укази по кілька разів на рік, зазвичай, напередодні державних свят.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter