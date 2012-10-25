Влада США непокоїться за викраденого в Києві російського опозиціонера

Про це повідомляє газета "Комерсант".

"Протягом останніх днів з'явилися цілком варті довіри повідомлення про Леоніда Развозжаєва, зокрема заяви УВКБ (управління Верховного комісара у справах біженців) ООН і правозахисників, які відвідали його у в'язниці ... Ми глибоко стурбовані цими повідомленнями і уважно стежимо за розвитком ситуації. Сьогодні ми висловили свою стурбованість уряду Росії і попросили ретельно розслідувати це питання", - повідомив виданню прес-секретар посольства США в РФ Джозеф Крузіч.

Натомість у Кремлі газеті повідомили, що звернення уряду США ще не отримували.

"Ми не знаємо, кому саме було висловлено занепокоєння. Це компетенція МЗС, який обов'язково дасть належну відповідь", - наводить видання слова прес-секретаря глави держави Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєв був викрадений невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Києві.

У Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН поінформували, що жодних заяв в столичну міліцію про зникнення даної людини не надходило. Свою причетність до перевезення Л.Розважаєва в Росію заперечила Державна прикордонна служба України.

В УВКБ ООН застерегли, що держава може понести відповідальність за порушення норм законодавства щодо надання притулку.