Опозиція обіцяє, що після виборів СБУ відповість за Развозжаєва

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це заявив під час прес-конференції у Львові сьогодні голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

А.Яценюк зазначив, що вчора Об’єднана опозиція звернулася до Міністерства зовнішніх справ та Служби безпеки України з вимогою негайно зреагувати на викрадення в Києві Л.Развозжаєва. «Ми очікуємо реакцію Служби безпеки України. Ми вимагаємо конкретної відповіді: чи викрадали російського опозиціонера представники іноземних спецслужб. Яким літаком його вивозили? З якого аеропорту? Хто здійснював прикордонний контроль? У чиєму супроводі він пересувався? Чому особа, яка йшла до офісу ООН з метою отримання притулку, була викрадена невідомими особами і на яких підставах вона була вивезена з території України?», - наголосив А.Яценюк.

«Це порушення базових принципів Конвенції ООН з прав людини», - додав він.

А.Яценюк підкреслив, що Об’єднана опозиція у новому парламенті ініціює створення слідчої комісії щодо цього питання, «тому що на території України орудують іноземні спецслужби. Я так розумію, що вони, напевно, будуть приймати участь і в підрахунку голосів українців».