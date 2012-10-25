Влада Лівії заявляє, що взяла під контроль бунтівне місто

Влада Лівії заявляє, що взяла під контроль місто Бані-Валід, де останніми днями йшли бої між проурядовими загонами і місцевим ополченням, яке складається з прихильників режиму поваленого минулого року Муаммара Каддафі.

Як передає Радіо «Свобода», наступ на місто, розташоване на південний схід від Тріполі, було розпочато після того, як бійцями з Бані-Валіда було вбито колишнього повстанця, який першим виявив 20 жовтня минулого року укриття М.Каддафі на околицях міста Сірт. М.Каддафі було того дня схоплено і вбито.

Повідомляється, що в боях за Бані-Валід загинули десятки людей.

Аналітики відзначають, що через рік після повалення диктатури складно говорити про те, що центральний уряд контролює всю територію Лівії. У ряді регіонів країни триває боротьба за вплив між різними племінними угрупованнями, прихильниками режиму М.Каддафі, ісламістами і урядовими силами.