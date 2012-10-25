Мусульмани почали святкувати Курбан-Байрам

Свято триває три дні.

Свято починається на 10-й день місяця Зуль Хіджа. Частина мусульман (серед яких, наприклад, жителі Туреччини) почала святкувати сьогодні, частина (наприклад, Саудівська Аравія) - завтра. Це пов'язано з фазою місяця.

Духовне управління мусульман Криму першим днем свята оголосило 25 жовтня, посилаючись на рішення Стамбульської конференції 1978 року, яка визначила початок місячного місяця.

Тим часом, частина мусульман півострову, серед яких прихильники партії "Хізб-ут-Тахрір", почнуть святкувати завтра, орієнтуючись на прочан, які 25 жовтня піднімуться на гору Арафат, а здійснять святковий намаз і принесуть в жертву тварин - 26-го.

У Курбан-Байрам віруючі йдуть до мечетей, де здійснюють намаз, а також приносять у жертву тварин: барана чи корову. М'ясо ділять на три частини: одну залишають собі, другу - що має потребу, третю дарують родичам і сусідам.