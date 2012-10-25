Развозжаєв відмовився від явки з повинною і вимагає справу за викрадення

Про це в своєму «Твіттері» повідомив його адвокат Марк Фейгін після відвідання заарештованого в СІЗО «Лефортово».

«Я вийшов. Підготовлено заяву до Слідчого комітету за статтею 126 КК РФ про викрадання людини. Всі заяви Развозжаєва після 18 жовтня дезавуюють», - повідомив М.Фейгін.

За його словами, фізичний і моральний стан його підзахисного у нормі. «Леонід відзначив, що після зустрічі зі мною він став почуватися значно впевненіше», - додав захисник.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом з координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2". Автори фільму, який вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" в Грузії, Україні і масових заворушень у Білорусі.

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін стверджує, що Л.Развозжаєв написав від руки 10 листів, де розповів про підготовку заворушень. 21 жовтня Л.Развозжаєв було взято під варту Басманним районним судом Москви до 16 грудня. 20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.