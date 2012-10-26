Українські миротворці у Косово передали два об’єкти охорони

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків з громадськістю Міноборони України.

Під час урочистої церемонії заміни державних прапорів на флагштоку бази доповіді про передачу повноважень від своїх підлеглих прийняли командири національних контингентів.

Виконуючи завдання на базі КФОР “Nothing Hill”, українські військовослужбовці протягом тривалого часу забезпечували цілодобову охорону зони посадки вертольотів, периметра, КПП та інших важливих об’єктів бази.

Крім того, українські миротворці передали під охорону американському контингенту комунікаційний центр сил КФОР “Mount Goles”, розташований поблизу столиці країни міста Приштіни.