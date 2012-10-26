В Аргентині дах супермаркету завалився на людей: є жертви

Під завалами залишаються люди, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Обвалення сталося у години пожвавленої торгівлі. Площа обвалення становила близько 300 квадратних метрів.

Інтернет-версія газети "Ріо-Негро" з посиланням на джерела на місці події повідомляє про загибель не менш як п'яти осіб. Крім того, під завалами можуть залишатися люди.

До лікарень міста доставлено 15 осіб з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці події працюють рятувальники і медики.