В Аргентині дах супермаркету завалився на людей: є жертви
08:42, 26 жовтня 2012Світ
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Кілька осіб загинули, 15 - постраждали в результаті обвалення даху супермаркету в місті Неукен на заході Аргентини.
Під завалами залишаються люди, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.
Обвалення сталося у години пожвавленої торгівлі. Площа обвалення становила близько 300 квадратних метрів.
Інтернет-версія газети "Ріо-Негро" з посиланням на джерела на місці події повідомляє про загибель не менш як п'яти осіб. Крім того, під завалами можуть залишатися люди.
До лікарень міста доставлено 15 осіб з травмами різного ступеня тяжкості.
На місці події працюють рятувальники і медики.
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