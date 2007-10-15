Чоловік викинув дружину з шостого поверху за брудне взуття

Житель єгипетського міста ель-Махалля ель-Кобрівикинув свою дружину з шостого поверху за те, що вона відмовилася помити і начистити його черевики, пише газета "Е-Рая".

Тіло жінки, 32-річної домогосподарки Хабіби Кусейр, знайшли біля під`їзду одного з багатоповерхових житлових будинків перехожі.

Поліція допитала її чоловіка, електрика Алі Кусейра. Чоловік розповів, що напередодні увечері попросив дружину почистити його взуття, але вона відмовилася. У гніві Алі викинув жінку у відкрите вікно кухні.

Тепер чоловік чекає суду

РІА Новости