В Інтернет злили ще одну порцію фото з місця Смоленської катастрофи

Про це повідомляє Польське радіо.

Нові світлини було опубліковано на блозі, вигляд якого може свідчити про приналежність до польського користувача. Блогер шкодує, що не помістив цих фотографій раніше.

«На світлинах видно рятувальників, розкидані уламки літака та тіла пасажирів. Одна з фотографій була зроблена з салону автомобіля, припаркованого біля місця катастрофи Ту-154. Це може свідчити, що автор світлин міг безперешкодно пересуватися по території, де впав польський літак, хоча доступ до місця катастрофи мав бути обмежений», - говориться в повідомленні.

Польське радіо зазначає, що нова серія фотографій з місця трагедії є численішою, ніж попередня, яка була опублікована на російських блогах наприкінці вересня.

Російський блогер Антон Сізих, який опублікував фото в Інтернеті, розповів Польському радіо, що отримав світлини від анонімного джерела з Криму.

*** 10 квітня 2010 року неподалік летовища «Сєвєрний», що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лєхом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 людей. Польська делегація прямувала вшанувати пам’ять жертв Катинської трагедії.