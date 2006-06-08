Американці ліквідували лідера Аль-Каїди в Іраку Абу Мусаб аз-Заркауї

У Багдаді знищено лідера «Аль-Каїди в Іраку» Абу Мусаб аз-Заркауї.

Як повідомив телеканал Ей-Бі-Сі, аз-Заркауї був убитий в результаті американського авіаудару по одному з будинків у передмісті Багдада.

Прем`єр-міністр Іраку Нурі аль-МАЛІКІ підтвердив, що лідер "Аль-Каїди в Іраку" знищений. "Аз-Заркауї ліквідований", - заявив аль-МАЛІКІ на короткій прес-конференції, яку транслював у прямому ефірі телеканал "Аль-Іракія".

За даними іракського прем`єра, аз-Заркауї був убитий в результаті точкового авіаудару в передмісті Багдада Баакубі, передає РІА «Новости».

Командувач американським контингентом в Іраку генерал Джордж КЕЙСІ підтвердив факт ліквідації терориста і його декількох найближчих помічників.

Абу Мусаб аз-Заркауї пізнаний за трьома ознаками, повідомив командувач американськими силами в Іраку генерал Дж.КЕЙСІ.

За його словами, терорист був пізнаний за відбитками пальців, аналізом ДНК і візуально. "Аз-Заркауї був пізнаний за відбитками пальців, візуально, тобто його пізнали в обличчя, а також по шрамах", - сказав генерал.

За його даними, аз-Заркауї був знищений, коли зустрічався з іншими терористами в будинку за вісім кілометрів від населеного пункту Баакуба, який знаходиться на північ від Багдада.

"Сьомого червня о 18.15 під час авіаційного удару був знищений терорист Абу Мусаб аз-Заркауї", - уточнив Дж.КЕЙСІ.