Качинський переконаний, що його брата убили і закликає зібрати Сейм

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це він заявив сьогодні у Сеймі.

Я.Качинський переконаний у тому, що його брата-близнюка, Президента Польщі Леха Качинського і делегацію польських високопосадовців було вбито 10 квітня 2010 року у російському Смоленську.

"Вбивство 96 людей, у тому числі Президента Польщі, інших визначних громадських діячів є неймовірним злочином. Кожен, хто… мав щось спільне з цим, повинен понести відповідальність, і за це будемо боротися", - заявив Я.Качинський на засіданні спеціальної комісії з вивчення причин авіакатастрофи.

Я.Качинський звернув увагу на нещодавню смерть одного із ключових свідків катастрофи, бортового механіка урядового літака Як-40, що приземлився у російському Смоленську напередодні падіння літака з польськими високопосадовцями.

Я.Качинський нагадав, що механік говорив про наданий російськими диспетчерами польському екіпажу дозвіл зійти на висоту 50 м, що було неприпустимим в умовах сильного туману і заборонялося правилами самого аеродрому.

"Відсутність цих слів (у записах "чорної скриньки") свідчить про фальсифікацію. Сьогодні маємо інформацію про сліди вибухів. Нам пропонують вірити, що це безпрецедентний збіг обставин - чути вже різного роду пояснення, що сліди вибухівки походять ще з часів Другої світової війни", - сказав Я.Качинський.

"Смерть техніка Як-40 є дуже важливою у контексті публікації про тротил в уламках літака Ту-154", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, газета Rzeczpopolita написала, що польські експерти виявили на фрагментах президентського Ту-154, що зазнав катастрофи у Смоленську у квітні 2010 року, сліди вибухівки, які могли потрапити на них вже після падіння літака на землю і походити ще з часів Другої світової війни.

"Експерти та прокурори на даному етапі слідства не можуть однозначно сказати, звідки в уламках літака з’явилися вибухові матеріали. Перевіряється, зокрема, версія, чи часом вони не походять з часів Другої світової війни, які раніше вже знаходили на місці катастрофи", - пише газета.

Інша версія, зазначає видання, полягає в тому, що вибухові матеріали могли з’явитися після транспортування Ту-154 на аеродром у Смоленську.

27 жовтня ввечері дружина Ремігіуша Муся, який був членом екіпажу урядового літака Як-40, що приземлився у Смоленську напередодні катастрофи літака Л.Качинського, знайшла його тіло в підвалі їхнього будинку.

Польська прокуратура раніше офіційно відкидала версію замаху на життя Президента Польщі у Смоленську, а цивільні комісії російських та польських авіаекспертів назвали головною причиною трагедії - помилки пілотів.