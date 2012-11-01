Ураган «Сенді» забрав життя 72 людей у США

Про це передає Радіо «Свобода».

Північно-східні райони США, які постраждали від шторму «Сенді», поступово повертаються до нормального життя. У Нью-Йорку, Нью-Джерсі і ще декількох штатах відзначено серйозні руйнування, ряд районів як і раніше затоплені.

У Нью-Йорку сьогодні частково відновить роботу метро, що сильно постраждало від повені. Відновлюють роботу і три міські аеропорти.

У деяких кварталах Манхеттена поки що не відновлено електропостачання. Без електрики залишаються і багато тисяч будинків у семи штатах східного узбережжя США.

Президент США Барак Обама вчора відвідав постраждалі райони штату Нью-Джерсі. Він запевнив потерпілих, що федеральний уряд надаватиме місцевій владі допомогу в ліквідації наслідків лиха.