Ураган «Сенді» забрав життя 72 людей у США
За уточненими даними, жертвами урагану «Сенді» в США стали 72 людини.
Про це передає Радіо «Свобода».
Північно-східні райони США, які постраждали від шторму «Сенді», поступово повертаються до нормального життя. У Нью-Йорку, Нью-Джерсі і ще декількох штатах відзначено серйозні руйнування, ряд районів як і раніше затоплені.
У Нью-Йорку сьогодні частково відновить роботу метро, що сильно постраждало від повені. Відновлюють роботу і три міські аеропорти.
У деяких кварталах Манхеттена поки що не відновлено електропостачання. Без електрики залишаються і багато тисяч будинків у семи штатах східного узбережжя США.
Президент США Барак Обама вчора відвідав постраждалі райони штату Нью-Джерсі. Він запевнив потерпілих, що федеральний уряд надаватиме місцевій владі допомогу в ліквідації наслідків лиха.