4 працівників Rzeczpospolita звільнили за скандальний текст про вибухівку

Стаття про сліди тротилу і нітрогліцерину на уламках літака, що розбився під Смоленськом Ту-154, вийшла минулого вівторка і спричинила галас серед польських політиків. Брат покійного президента Ярослав Качиньський того ж дня назвав авіакатастрофу вбивством і зажадав відставки уряду. Того ж дня військова прокуратура спростувала викладені у газеті твердження.

Трудові договори з головним редактором Врублевським, кореспондентом Гмизом і керівником польського відділу Маріушем Станішевським уже розірвані, заступник головного редактора Бартош Марчук буде звільнений після закінчення зазначеного в договорі терміну для його розірвання, пише Gazeta Wyborcza.

Увечері на сайті Rzeczpospolita з'явилася спільна заява наглядової ради і глави видавничого дому Presspublica Гжегожа Хайдаровича. У ній він заявив, що за "помилкові рішення треба відповідати, звідси відставки і дисциплінарні звільнення".

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Згідно із заявою, наглядова рада, розслідуючи обставини появи статті, попросила Гмиза надати докази викладених у ній фактів, пообіцяв забезпечити конфіденційність. "Пан Гмиз, всупереч обіцянкам, нічого не надав, пославшись на те, що його інформатори відмовились дати документи", - цитує РІА "Новости".

Власник видавничого дому, в свою чергу, заявив, що не знав, як готувалася стаття. Він визнав, що матеріал викликав "польсько-польську війну" і пообіцяв читачам "зробити все можливе, щоб така ситуація ніколи більше не повторилася". "З проведеного мною і наглядовою радою розслідування випливає, що вона (стаття) взагалі не підтверджувалася документами", - йдеться в заяві Хайдарович, опублікованій пізно ввечері в понеділок.

Автор статті Гмиз ввечері того ж дня звинуватив власника Presspublica у брехні. "Дуже м'яко висловлюючись, видавець Reczpospolita в заяві грішить проти істини", - написав він у своєму блозі. Раніше Гмиз заявив опозиційному порталу niezalezna.pl, що, на його думку, "рішення було прийнято ще до засідання наглядової ради".

Опозиція визнала історію з цією статтею провокацією влади, спрямованою на дискредитацію глави партії "Закон і справедливість" Ярослава Качиньського, пише на цьому тижні журнал Newsweek.

За цими даними, главред Врублевський напередодні публікації обговорював статтю з генеральним прокурором Анджеєм Сереметом. Після зустрічі він, нібито, утвердився в рішучості надрукувати статтю.