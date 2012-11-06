Путін змінив главу Міноборони Росії, де розгорівся корупційний скандал

Як передає власний кореспондент УНІАН к РФ, В.Путін відправив у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова і призначив на цей пост Сергія Шойгу, який раніше обіймав пост губернатора Московської області.

«Враховуючи обстановку, що склалася навколо Міністерства оборони, для того щоб створити умови для об'єктивного розслідування всіх питань, які виникли к зв'язку з цим, мною ухвалено рішення звільнити міністра оборони Сердюкова Анатолія Едуардовича від посади», - сказав В.Путін.

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При цьому він відзначив, що останніми роками було зроблено чимало для розвитку Збройних сил Росії та підвищення соціальних стандартів військових.

Минулого тижня Головне військове слідче управління Слідчого комітету РФ порушило п'ять кримінальних справ за фактами шахрайства при реалізації нерухомості, земельних ділянок і акцій, що належать ВАТ «Оборонсервіс», підконтрольному Міністерству оборони.

Попередня шкода від реалізації тільки восьми об'єктів нерухомості становила більш як 3 млрд рублів.

У рамках кримінальної справи про шахрайство з державним майном Міноборони РФ затримано двох підозрюваних.