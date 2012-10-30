Путін звільнив п'ять генералів Міністерства внутрішніх справ
Володимир Путін звільнив від посаді п'ять генералів МВС, повідомляється на сайті глави російської держави.
Своїх постів позбулися начальник департаменту інформаційних технологій, зв'язку та захисту інформації МВС генерал-лейтенант внутрішньої служби Михайло Тюркін, перший заступник начальника Оперативного управління міністерства генерал-майор поліції Андрій Флоринський, перший заступник начальника Оперативно-пошукового бюро відомства генерал-майор поліції Юрій Храпко, перший заступник начальника департаменту по матеріально-технічному і медичному забезпеченню МВС генерал-майор внутрішньої служби Дмитро Морозов та начальник УМВС по Івановській області генерал-майор поліції Олександр Забегалов.
Іншим підписаним сьогодні указом Путін призначив новим начальником УМВС у Рязанській області полковника поліції Миколу Пилюгіна.