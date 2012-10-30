Путін звільнив п'ять генералів Міністерства внутрішніх справ

Своїх постів позбулися начальник департаменту інформаційних технологій, зв'язку та захисту інформації МВС генерал-лейтенант внутрішньої служби Михайло Тюркін, перший заступник начальника Оперативного управління міністерства генерал-майор поліції Андрій Флоринський, перший заступник начальника Оперативно-пошукового бюро відомства генерал-майор поліції Юрій Храпко, перший заступник начальника департаменту по матеріально-технічному і медичному забезпеченню МВС генерал-майор внутрішньої служби Дмитро Морозов та начальник УМВС по Івановській області генерал-майор поліції Олександр Забегалов.

Іншим підписаним сьогодні указом Путін призначив новим начальником УМВС у Рязанській області полковника поліції Миколу Пилюгіна.

«Газета.Ru»