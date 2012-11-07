Звільнений журналіст звинуватив власника Rzeczpospolita у брехні

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це польський журналіст, котрий працював у Rzeczpospolita з 2007 року, сказав виданню polityka.pl

"Ця заява, використовуючи мову прокуратури з останньої прес-конференції, має щонайменше низку неточностей, а так по людському - брехні, яка немає нічого спільного з реальністю", - заявив він.

45-річний журналіст, котрий почав працювати у польських медіа на початку дев'яностих років, висловив думку, що власник газети вирішив звільнити його ще до того, як він надавав пояснення в справі скандального матеріалу.

Він заявив, що мав відчуття під час розмови з керівниками видавництва, що його допитують, як за часів комуністичної Польщі.

"На мою думку, ми власне зійшли на рівень Білорусі. Там теж є незалежні медіа. Формально там також немає цензури", - сказав журналіст, котрий серед іншого працював на польський журнал Wprost та громадське телебачення TVP.

На цю тему: Польська газета визнала помилку у публікації про вибухівку

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада стало відомо про звільнення головного редактора однієї із найавторитетніших у Польщі газет Rzeczpospolita, автора скандальної статті про нібито виявленні сліди вибухівки у Смоленську, а також ще двох працівників редакції, відповідальних за публікацію цього матеріалу минулого вівторка.

Власник газети Г.Хайдаровіч попросив вибачення у читачів видання за цей матеріал та заявив, що проведене розслідування підтвердило, що його автор не мав документального підтвердження тез, які виклав у своїй статті.

"Журналісти пов'язані з публікацією не мали підстав для того, аби стверджувати, що на уламках "туполєва" знайдено сліди тротилу та нітрогліцерину", - відзначено у заяві наглядової ради компанії Presspublica, яка є власником Rzeczpospolita, та якою володіє Г.Хайдаровіч.

Довідка УНІАН. Представники польської військової прокуратури заявили, що матеріал видання не відповідає дійсності, але визнали водночас виявлення - як вони це окреслили - "високоенергетичних матеріалів". Слідчі переконували, що це може бути вибухівка, але також інші речовини, в тому числі, буденного ужитку.