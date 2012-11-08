Експерт: Україна - лише частина в системі інтересів США

Таку думку висловив УНІАН Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

На його думку, «інтерес США до України виникає епізодично. До того ж він недостатньо артикульований і активізований. Нинішній адміністрації Обами важливими є питання безпеки, зокрема в Європі, і заборони Росії. Україна – лише частина цієї системи».

В.Кулик не виключає, що «зараз з'явиться чіткіший економічний напрям у відносинах з Києвом: просування на вітчизняний ринок американських компаній і створення для них сприятливого інвестклімату. Це і буде ключовим питанням діалогу України і США. Більше говоритимуть про бізнес, регуляторну політику тощо».