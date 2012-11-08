Туреччина примусово посадила вірменський літак, що летів до Сирії

08:54, 08 листопада 2012
Світ
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Турецька влада в четвер вранці посадили в аеропорту міста Ерзурум на сході країни для огляду вірменський транспортний літак, що слідував з гуманітарним вантажем до Сирії.

Туреччина не хоче пропускати зброю до Сирії

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією телекомпанії NTV, вантаж з літака знятий, експерти проводять його огляд.

Офіційна влада поки не зробили заяв у зв'язку з оглядом літака.

Це вже другий випадок посадки для огляду в Ерзурумі вірменських літаків. Перший стався в жовтні. Після восьми годин огляду літаку дозволили продовжити політ.

Турецька влада раніше заявляли, що буде оглядати транспортні літаки, які прямують до Сирії, з метою перевірки можливої ​​наявності зброї на борту.

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