Туреччина примусово посадила вірменський літак, що летів до Сирії

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією телекомпанії NTV, вантаж з літака знятий, експерти проводять його огляд.

Офіційна влада поки не зробили заяв у зв'язку з оглядом літака.

Це вже другий випадок посадки для огляду в Ерзурумі вірменських літаків. Перший стався в жовтні. Після восьми годин огляду літаку дозволили продовжити політ.

Турецька влада раніше заявляли, що буде оглядати транспортні літаки, які прямують до Сирії, з метою перевірки можливої ​​наявності зброї на борту.