Туреччина примусово посадила вірменський літак, що летів до Сирії
08:54, 08 листопада 2012Світ
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Турецька влада в четвер вранці посадили в аеропорту міста Ерзурум на сході країни для огляду вірменський транспортний літак, що слідував з гуманітарним вантажем до Сирії.
Туреччина не хоче пропускати зброю до Сирії
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.
За інформацією телекомпанії NTV, вантаж з літака знятий, експерти проводять його огляд.
Офіційна влада поки не зробили заяв у зв'язку з оглядом літака.
Це вже другий випадок посадки для огляду в Ерзурумі вірменських літаків. Перший стався в жовтні. Після восьми годин огляду літаку дозволили продовжити політ.
Турецька влада раніше заявляли, що буде оглядати транспортні літаки, які прямують до Сирії, з метою перевірки можливої наявності зброї на борту.
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