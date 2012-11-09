У Росії учасника «болотної справи» посадили на 4,5 роки

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Зібрані Головним слідчим управлінням Слідчого комітету РФ докази визнані судом достатніми для оголошення вироку учаснику масових заворушень на Болотній площі 6 травня Максиму Лузяніну. Його визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.318 КК РФ (застосування насильства, що не є небезпечним для життя або здоров'я, стосовно представника влади) і ч. 2 ст. 212 КК РФ (участь у масових заворушеннях)», - йдеться в повідомленні.

Слідством і судом встановлено, що 6 травня 2012 року в ході масових заворушень М.Лузянін, знаходячись між Болотною набережною і Болотною площею, кинув у молодшого інструктора-снайпера оперативного підрозділу МВС Росії по Центральному федеральному округу, який забезпечував громадський порядок при проведенні масового заходу, шматок асфальтового покриття. Потім М.Лузянін спільно з іншими учасниками заворушень зірвали з бійця загону особливого призначення Центру спеціального призначення сил оперативного реагування ГУ МВС Росії по місту Москві протиударний шолом, бронежилет, забрали гумову палицю й протигаз. Після цього М.Лузянін збив поліцейського з ніг і разом з іншими учасниками масових заворушень завдав ударів руками і ногами по голові та тілу постраждалого. В результаті поліцейський отримав закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Підкреслюється, що діючи за схожою схемою, М.Лузянін збив із ніг і застосував насильство стосовно ще трьох співробітників поліції. При цьому одного з них він намагався задушити.

«Вироком суду М.Лузяніну призначено покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.

Розслідування кримінальної справи стосовно понад десяти осіб, які брали участь у масових заворушеннях триває.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок зіткнень із поліцією 6 травня на Болотній площі в Москві було затримано понад 400 осіб. За інформацією поліції, тоді постраждали 29 поліцейський, проте влада не надала офіційної інформації про постраждалих учасників акції опозиції.