У США порахували збитки від урагану - 33 млрд доларів тільки у Нью-Йорку

Про це пише Лента.ру з посиланням на американські ЗМІ.

За словами губернатора штату Ендрю Куомо, руйнування тільки в Нью-Йорку оцінюють в 33 мільярди доларів, а в цілому по всьому східному узбережжю - в 50 мільярдів доларів.

Для Нью-Йорка 33 мільярди доларів - це величезна сума, особливо якщо враховувати багатомільярдний дефіцит бюджету, зазначив Куомо.

Уряд обіцяв надати жителям Нью-Йорка і Нью-Джерсі, які втратили домівки через стихійного лиха, трейлери для тимчасового проживання. Цим займається Федеральне агентство управління у надзвичайних ситуаціях (FEMA).

Крім того, владі все ще доводиться боротися з відключеннями електрики і дефіцитом бензину після стихійного лиха. Без електроенергії в четвер, 8 листопада, залишалися понад 260 тисяч користувачів.

За сумою економічного збитку ураган "Сенді" виявився другим після "Катріни", який в серпні 2005 року обрушився на південь США і завдав найбільшої шкоди Новому Орлеану.