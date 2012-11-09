Справу польських радіоведучих передали до суду

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Окружного суду Варшава-Прага, який розглядатиме справу, Марчін Лоховський.

"Суд отримав акт-звинувачення сьогодні", - сказав він.

Він відзначив, що суд перед тим, як визначити подальшу процедуру розгляду справи, перевірить, чи надіслані слідчими матеріали відповідають усім формальним вимогам. М.Лоховський не став прогнозувати, на коли суд може призначити перше слухання в цій справі, зауваживши, що це залежатиме від багатьох факторів.

Польське інформаційне агентство РАР повідомляє, що ведучі польської радіостанції Куба Воєвудський та Міхал Фігурський відмовилися визнати свою вину. При цьому, перший з них скористався правом не складати жодних пояснень у справі, в той час як інший дав коротке пояснення.

Польське агентство нагадує, що слідчі, які вели досудове розслідування в цій справі, не застосовували стосовно підозрюваних у порушені "антидискримінаційного" польського законодавства жодних обмежуючих заходів на кшталт підписки про невиїзд чи арешту.

Як повідомляв УНІАН, польські слідчі, які розпочали офіційне розслідування відносно зневажливих висловлювань на адресу українок наприкінці липня кваліфікували її за статтею кримінального кодексу, яка передбачає покарання до 3 років ув’язнення.

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Довідка УНІАН. Коментарі двох ведучих радіостанції в їхній сатиричній програмі Poranny WF про українських хатніх працівниць 12 червня 2012 року викликали дипломатичний скандал між Україною та Польщею.

К.Воєвудський та М.Фігурський та керівництво радіосанції Eska Rock заявили, що своїми висловлюваннями, які ведучі озвучили, коментуючи гру збірних України та Швеції на Євро-2012, не хотіли образити українок, а лише "висміяти стереотипи деяких поляків", котрі "заздрили" українцям за кращу гру українських футболістів.

Через загострення скандалу керівництво Eska Rock вирішило закрити програму Poranny WF та звільнити її ведучих, а Національна рада радіомовлення та Телебачення Польщі оштрафувала радіо на більш як 20 тисяч доларів штрафу, котрий, однак, радіостанція не заплатила, добиваючись через суд зменшення його розміру.