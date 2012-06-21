Двоє польских журналістів можуть постати перед судом за дурні жарти про українок

Як передає кореспондент УНІАН, низка неурядових польських та українських організацій у Польщі сьогодні передадуть до прокуратури матеріали про порушення журналістами законодавства, котре забороняє ксенофобські висловлювання, та передбачає за такі вчинки позбавлення волі до трьох років.

Представник польсько-української фундації PAUCI, котра спільно із Об`єднанням українців у Польщі ініціювала подання матеріалів до прокуратури, Адам Сауер повідомив агентству, що їх підтримали також низка інших організацій та приватних осіб, як поляків так і українців.

Автори подання відзначили, що вислови журналістів, котрі прозвучали у програмі "Wojewodzki Figurski Poranny WF" 12 червня після матчу Швеції з Україною "не лише перейшли межу доброго смаку, особистої культури чи сатиричного формату", але повинні стати предметом розслідування польських державних органів влади.

У подані автори наводять розшифровку частини запису цієї програми:

"Воєвудський: А знаєш, що я вчора зробив після матчу з Україною?

Фігурський: Що?

Воєвудський: Я вчинив як справжній поляк...

Фігурський: Ти копнув собаку?

Воєвудський: Ні, я вигнав свою українку (сміх)

Фігурський (сміх): А то добра ідея (сміх). Мені це ще не прийшло в голову. Знаєш що? Я зі злості сьогодні їй не заплачу.

Воєвудський: Знаєш що, а я заберу свою назад, заберу її гроші та знову вижену (сміх)

Фігурський: Скажу тобі, що якби моя була хоча б трохи симпатичніша, то я би її ще зґвалтував.

Воєвудський: Е-е.. я не знаю, як моя виглядає, бо вона весь час на колінах (сміх)".

"Вислови обох журналістів можуть мати наслідки як інциденти на етнічному ґрунті не лише в Польщі, а й в Україні, де переказування цієї програми через інтернет вже знаходиться в активній фазі. Тому важлива швидка та рішуча реакція прокуратури", - відзначено у документі.

А.Сауер сказав УНІАН, що це не перший випадок, коли згадані журналісти дозволяють собі ксенофобічні вислови, зауваживши, що зараз один із судів столичної Варшави розглядає справу за фактом публічної зневаги журналістом одного із польських чиновників. Чоловіка, батько якого є індійцем, а він сам працює прес-секретарем одного із державних відомств, журналісти в цій же програмі називали "негром" та дозволяли собі інші непристойні жарти.

Довідка УНІАН. У 38-мільйонній Польщі легально проживає близько 100 тисяч іноземців, найбільше з яких - близько третини - громадяни України. Українці також є найчисленнішою групою серед іноземців, котрі працюють у Польщі на підставі віз, виконуючи роботи, головним чином, у сільському господарстві, будівництві та домашніх роботах. Лише торік польські працедавці зареєстрували для українців 240 тисяч заявок на роботу.

Українці, за даними проведеного минулого року перепису населення, залишаються також четвертою найбільшою етнічною меншиною у Польщі: приналежність до українського народу задекларували майже 50 тисяч опитаних.