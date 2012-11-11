Ізраїль завдав попереджувального удару по Сирії

У повідомленні йдеться про якісь «попереджувальні постріли», проте, за даними Agence France-Presse, Ізраїль випустив по Сирії одну протитанкову ракету Spike NLOS.

Крім того, ЦАХАЛ звернувся в ООН зі скаргою, в якій попередив, що будь-який прояв агресії з боку Сирії не буде проігнорований і знайде рішучу відповідь, пише Лента.ру.

Удар по Сирії був завданий у відповідь на інцидент, що відбувся на кордоні раніше 11 листопада: мінометна міна, випущена з території Сирії, потрапила в пост ЦАХАЛа на Голанських висотах. В результаті, на щастя, ніхто не постраждав.

Цей інцидент став не першим за останній тиждень. Так, 8 листопада на Голанських висотах впали три артилерійські снаряди, а за кілька днів до цього ізраїльський патруль було піддано обстрілу, хоча, за даними ЦАХАЛа, обстріл був ненавмисним.

Всі ці випадки мають особливу важливість у зв'язку з тим, що на Голанських висотах проходить лінія припинення вогню, затверджена в 1973 році (так звана Пурпурна лінія). Як зазначають інформагентства, сьогоднішній удар Ізраїлю по Сирії по суті став першим з 1973 року випадком, коли Ізраїль відкрив вогонь по території Сирії.

Голанські висоти, що раніше входили до території Сирії, були захоплені Ізраїлем в ході Шестиденної війни 1967 року і згодом анексовані. Ізраїль вважає цю територію своєю, хоча світова спільнота не визнає за ним це право. ООН, зокрема, вважає Голанські висоти сирійською окупованою територією, зазначає Lenta.ru.