Військові навчання перенесли

Міністерства оборони України і Великої Британії прийняли спільне рішення про перенесення термінів проведення військових навчань „Тугий вузол – 2006”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, таке рішення було прийняте сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі перед початком засідання Комісії Україна-НАТО та Ради євроатлантичного партнерства (РЄАП) під час зустрічі міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА з представниками британського оборонного відомства.

Оцінюючи результати зустрічі, А.ГРИЦЕНКО поінформував журналістів, що на ній було досягнуто домовленостей щодо можливості перенесення термінів і місця проведення навчання Військово-повітряних сил „Тугий вузол – 2006”, які мали розпочатися 14 червня на території Миколаївської області, у зв’язку із неприйняттям новим складом Верховної Ради України рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2006 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

«У ситуації, яка склалася, ми з британською стороною прийняли спільне рішення про перенесення термінів проведення військових навчань „Тугий вузол – 2006”. На жаль. Тому що ці навчання були потрібні виключно нашим пілотам, які повинні спільно готуватися до дій у миротворчих операціях. Термін, на який переносяться ці навчання, буде визначено у ході подальших переговорів», - заявив він.

А.ГРИЦЕНКО також зазначив, що українська і британська сторони підтвердили бажання продовжувати підготовку до навчання „Козацький степ – 2006”, яке має відбутися у вересні поточного року на Житомирському полігоні за участю підрозділів України, Великої Британії та Польщі.

«Військові навчання потрібні Україні. Українська армія не буде армією, якщо вона не буде проводити свої навчання. Як міністр оборони я відповідаю за те, щоб у складі Збройних Сил були підрозділи, здатні виконувати миротворчі завдання. До цього нас зобов’язує і Закон України „Про миротворчу діяльність”, - підкреслив він.

Керівник українського оборонного відомства наголосив, що підрозділи зі складу ЗСУ завжди гідно виконували миротворчі завдання і отримали за це повагу з боку світової спільноти.

З приводу неприйняття Верховною Радою України рішення щодо допуску збройних сил іноземних держав для участі у спільних навчаннях із ЗСУ цього року на території України Міністерством оборони Великої Британії прийнято відповідну заяву. У ній зокрема, йдеться, що 7 червня 2006 р. Верховною Радою України було прийнято рішення перенести наступне засідання на 14 червня. Таким чином, до тих пір ВР не матиме можливості поставити на голосування закон щодо допуску збройних сил іноземних держав для участі у спільних навчаннях цього року на території України.

Також у заяві британського оборонного відомства зазначається, що, «на жаль, за обставин, що склалися, ми домовилися з Міністерством оборони України відкласти наше спільне навчання Військово-повітряних сил “Тугий вузол”, яке планувалося для проведення у Миколаєві у період з 14 до 26 червня. Однак Велика Британія та Україна продовжуватимуть виконувати активну програму співробітництва у військовій галузі, і ми маємо намір провести це навчання у майбутньому, коли на це буде отримано відповідне рішення парламенту України».