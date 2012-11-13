Франція визнала сирійську опозицію і обіцяє зброю

Про це, як передає Reuters, заявив президент країни Франсуа Олланд на прес-конференції в Парижі.

Як заявив Олланд, Сирійська національна коаліція повинна стати майбутнім урядом демократичної Сирії, що дозволить покласти край нинішньому режиму Башара Асада.

Французький президент зазначив, що Париж розгляне питання поставок озброєнь для СНК, коли опозиціонери сформують законний уряд Сирії. Утім, "рішення прийматимуть усі сторони", які визнали об'єднану сирійську опозицію, підкреслив Олланд.