Війська Ізраїлю піддали сектор Газа найінтенсивнішому обстрілу

Ізраїльські війська атакували в п'ятницю близько 150 цілей на території сектора Газа, піддавши анклав найінтенсивнішим бомбардуванням за два дні операції проти палестинських бойовиків, повідомляють військові.

Кореспондент РІА Новости нарахував не менше 15 ударів тільки в столичному місті Газі. ВПС Ізраїлю мінімум двічі бомбили головний штаб МВС ісламістського уряду в міському кварталі Тель аль-Хауа, де почалися пожежі і були поранені кілька людей.

Ударам піддалися десятки поліцейських відділків і інших установ силових структур, підконтрольних правлячому руху ХАМАС. Крім столиці, повідомлення про бомбардування надходять з північних міст Бейт-Хануна, Бейт-Лахії, а також з населених пунктів у центральній і південній частинах сектору Газа.

За даними армії, за час розпочатої в середу операції "Хмарний стовп" в секторі Газа атаковані понад 320 цілей - командних центрів, складів зброї, майстерень, підземних тунелів, установок для запуску ракет та інших, за висловом армійської прес-служби, "об’єктів терористичної інфраструктури".

Палестинські бойовики продовжують пуски ракет по півдню Ізраїлю, одна з яких вранці впала в межах великого портового міста Ашдода, не заподіявши шкоди. Загальне число ракет, що впали на ізраїльській території, за два дні перевищила 300 одиниць, повідомила армія, скорегувавши оприлюднену раніше цифру в 420 реактивних снарядів.